Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"

Il Pisa porta a quattro la serie di risultati utili consecutivi mantenendo l'imbattibilità in trasferta. I nerazzurri escono indenni dal "Bentegodi" di Verona rimontando con Marras al vantaggio firmato da Iannoni ad inizio ripresa. In sala stampa è intervenuto il tecnico Paolo Bianco il quale ha mostrato soddisfazione per la prestazione, anche se lascia trasparire un pizzico di amarezza per il pareggio 1-1 conseguito al termine del confronto. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da calciohellas.it:

"Peccato perché nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni importanti per fare gol, due con Rao e una Zanon. Nel secondo dopo il gol siamo stati a bravi a schiacciarli nella loro area. Avremmo meritato più del pareggio, abbiamo portato 70 volte la palla in area e tirato 20 volte contro una squadra forte, anche se non si direbbe con la classifica. Hanno fatto tanti anni di A e li faranno ancora. Faccio i complimenti ai ragazzi, oggi abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. È stato un Verona sornione. Attendevano un nostro errore, non ce lo aspettavamo. Nella ripresa abbiamo reagito dimostrando di essere squadra".