Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Luca Di Leonardo
Terminata l'ottava giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.
Il rendimento degli 11 consigliati per l'8ªgiornata: doppietta McTominay alla Roma con fantavoto 13.5, gol di Varela (fantavoto 10) che si porta a quota 7 reti e gol di Vlasic (fantavoto 10.5), il primo stagionale. Gol di Calò (fantavoto 10.5) contro l'Atalanta, alla terza rete in campionato. Assist per Malen (fantavoto 6,5). Voto più che sufficiente per tutta la difesa: Carlos Augusto, Ramon, Bremer. Unica insufficenza Kolo Muani che prende 5,5 nella gara con il Lecce. Voto 6,5 per Mandas che subisce 1 gol nel finale della sfida contro il Parma. Rabiot non ha giocato per infortunio.
Nell'articolo delle 4 scommesse Palmisani subisce 4 gol nella trasferta di Bergamo con fantavoto 2 e voto 6 in pagella. In difesa prova insufficiente per Hainaut (5) nella sconfitta contro il Genoa. Rete annullata dal VAR a Isaksen e voto in pagella 6,5. In attacco 5,5 per Mendy nella sconfitta interna del Cagliari contro il Bologna.
Nell'articolo dei 4 sconsigliati Muric non ha giocato, bene Dragusin (voto 6,5) nella sconfitta contro l'Inter, Bernabè (voto 5,5) non convince nella trasferta contro la Lazio. Nzola non ha giocato.