Catanzaro, scelto il successore di Gorgone: il nuovo allenatore è Mignani. L'annuncio

Michele Mignani è ufficialmente il nuovo allenatore del Catanzaro. Dopo l’esonero di Gorgone, la formazione calabrese, attualmente ultima in classifica in Serie B con quattro punti dopo otto giornate di campionato, ha comunicato l’arrivo dell’allenatore genovese.

Il comunicato stampa

“US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato a mister Michele Mignani la guida tecnica della prima squadra. Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028. A comporre il suo staff, al momento, saranno l’allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco. La società dà il benvenuto a mister Mignani e al suo staff, augurando loro buon lavoro alla guida delle Aquile”.

La carriera di Mignani

Classe 1972, ha iniziato ad allenare nel settore giovanile del Siena, prima di passare alle esperienze da collaboratore e vice tra Siena e Latina. La prima panchina tra i grandi è arrivata con l’Olbia, quindi il ritorno a Siena e il biennio al Modena. La svolta è stata però il Bari: nel 2022 ha vinto il campionato di Serie C e l’anno successivo ha sfiorato la promozione in Serie A, sfumata nella finale playoff contro il Cagliari. Dopo l’esperienza al Palermo, nel 2024 è passato al Cesena, guidato fino a marzo 2026. Ora riparte dal Catanzaro.