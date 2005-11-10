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Como, senza Kean c'è l'ineluttabile Douvikas. Rinnovo in arrivo con adeguamento

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:08Serie A
26.10.2026 08:08Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà la superstar del Como, per certi versi e anche un po' inspiegabilmente circola a fari spenti il suo nome. Intanto dopo quasi due anni di lavoro Cesc Fabregas vola alto anche grazie ad un bomber costruito su misura: Tasos Douvikas. Quattordici milioni di motivi per cui il tecnico dei lariani lo ha prelevato dal Celta Vigo nel mercato invernale 2025. Oggi, casualità vuole sia il quarto miglior marcatore del campionato dietro ai soli Raimondo, Varela e Malen, meglio di Thuram e Krstovic.

Buoni numeri non mentono

Il centravanti greco ha spiccato il volo già la scorsa stagione con numeri da vero centravanti: 17 reti complessive (14 in Serie A) e tante partite sbrogliate grazie al fiuto innato del gol. Nel 2026/27 però viaggia ad alta velocità fin dalla prima partita ufficiale: a segno 8 volte in 11 incontri tra Champions League e campionato. Tutti gli ultimi 6 gol di Douvikas all'interno dei confini nazionali sono arrivati in trasferta: l'attaccante del Como non segnava al Sinigaglia in campionato da 5 partite prima del Sassuolo, dopo essere andato in rete in tre gare casalinghe consecutive. L'ultimo centro davanti ai propri tifosi in Serie A risaliva infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.

Rinnovo solo da firmare

Non sorprende che nell'opera di prolungamenti da raggiungere con i punti fermi del Como la dirigenza lariana abbia fatto il possibile per trovare l'intesa per estendere l'accordo del bomber greco fino al 2030: manca solo la firma, ma è tutto concordato, anche l'ingaggio più elevato rispetto all'attuale. Per corrispondere un premio al valore per un giocatore ormai di livello ben superiore rispetto a quando ha messo piede per la prima volta in Italia.

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