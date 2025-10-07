Serie C, il Giudice Sportivo: Guarnieri e Proia fermi per 2 turni. Altri 6 fermati per un turno

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato per due giornate i calciatori Federico Proia della Casertana e Mattia Guarnieri dell’Ospitaletto. Il primo “per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con la pianta della scarpa all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con la pianta del piede (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)”, il secondo “per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il ginocchio dell’avversario con i tacchetti”.

Una giornata di stop invece per Emiliano Pattarello (Arezzo), Matteo Barbini (Dolomiti Bellunesi), Stefano Paglino (Sorrento), Mirko Miceli (Monopoli), Riccardo Landinetti (Pontedera), Jean-Guy Akpa Akpro (Pro Vercelli) e Simone Auriletto (Renate).

Un turno di stop anche per il tecnico dell’Ospitaletto Andrea Quaresmini.