Il Cagliari vuole l'abbraccio dei tifosi: amichevole in famiglia a porte aperte il 9 ottobre
Dopo il fortunato pareggio raccolto a Udine, il Cagliari si gode una classifica decisamente ottima per la bella partenza sotto la guida di Fabio Pisacane: otto punti raccolti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 6 giornate.
Ed ora, approfittando della sosta per le Nazionali, la squadra rossoblu sembra voler chiamare a raccolta i propri supporters per godere un po' del loro abbraccio virtuale. Giovedì 9 ottobre infatti, alle 16, il Cagliari giocherà un'amichevole in famiglia contro l'Under 20 di Pisano e per l'occasione i tifosi potranno entrare liberamente.
Questo il comunicato del Cagliari con tutti i dettagli: "Nuovo appuntamento per i tifosi rossoblù: giovedì 9 ottobre, durante la settimana di sosta del campionato, la squadra di mister Pisacane si allenerà a porte aperte al CRAI Sport Center. Nell’occasione verrà giocata una partita in famiglia con l’U20 guidata da mister Pisano. L’appuntamento è alle ore 16, cancelli aperti dalle 15, ingresso da via Sa Ruina. Per assistere all’allenamento basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare da questo link (clicca qui) il pass gratuito (sino ad un massimo di due).