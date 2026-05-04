Scudetto all'Inter, Bertolino respira: "Il derby mi aveva distrutto. Futuro? Vediamo chi arriva"

Enrico Bertolino, noto tifoso nerazzurro e comico di professione, parla a La Repubblica dello Scudetto festeggiato ieri sera a San Siro e che per lui è stata una sorta di liberazione: "Il derby mi aveva distrutto. Il Milan era tornato a — 7 e le ricordo che era la stessa situazione in cui vinse l’ultimo scudetto, con Pioli allenatore. Però lì c’è stata la vera svolta: la grandezza emotiva di Chivu ci ha fatto tener botta con Roma e Como. Rischiavamo il coma e invece abbiamo battuto il Como. Ma un campionato così altalenante avrà un effetto positivo, direi benefico".

Sul futuro non si sbilancia: "Vediamo chi comprano", dice. L'ipotesi Lewandowski non convince, visto che ha 39 anni e pur essendo un fantastico giocatore andrebbe un po' a confermare l'ipotesi di una Serie A 'cimitero degli elefanti'. Serve sistemare la rosa, magari ringiovanirla, per essere più tranquilli. Ora però conta soprattutto festeggiare.