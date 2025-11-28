TMW Miralem Pjanic si ritira dal calcio giocato: nel suo futuro una carriera da agente

Nei giorni scorsi aveva fatto notizia la presenza di Miralem Pjanic alla Continassa. Una visita di cortesia alla Juventus in cui aveva avuto modo di incontrare la squadra, il tecnico Luciano Spalletti e l'ex compagno Giorgio Chiellini, ricevendo in dono la maglia col suo numero 5.

La presenza del classe '90 nelle strutture bianconere aveva fatto sorgere un'idea romantica a molti tifosi: un ritorno, fosse solo per 6 mesi, dopo il discusso addio del 2020 per il passaggio al Barcellona nell'ambito dell'arrivo a Torino di Arthur. Eventualità però non praticabile, visto che da oramai qualche settimana il bosniaco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di dire basta col calcio giocato.

L'idea di Pjanic è comunque quella di restare all'interno del mondo del calcio, evidentemente con un ruolo diverso da quello vissuto fino ad oggi al centro del terreno di gioco. In questi mesi l'oramai ex centrocampista si trova a Dubai insieme alla sua famiglia, dove sta studiando per diventare agente con la volontà di prendere l'abilitazione e seguire così questa direzione. Nel corso della sua carriera da calciatore, ricordiamo, il bosniaco ha messo insieme un totale di 363 presenze con società italiane, con le maglie di Roma prima e Juventus poi.