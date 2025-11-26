Milan, Gabbia: "Ogni derby ha qualcosa di particolare, soprattutto se lo vinci"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport: "Ogni derby ha qualcosa di speciale e di particolare, soprattutto se hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sicuramente sono giorni in cui lavoriamo tanto: oggi e ieri abbiamo fatto due allenamenti belli tosti, perché sappiamo che c'è da dare un seguito, la partita più importante è la prossima con la Lazio. Siamo ragazzi che stanno bene insieme e per quello siamo felici anche quando condividiamo tempo fuori dal campo".

Vi sentite da Scudetto?

"Siamo molto allineati con il mister, dobbiamo essere lucidi e tranquilli, lavorando senza dimenticare che miglioriamo passo dopo passo grazie a lui e allo staff. Quando saremo nella fase finale dell'anno, cercheremo di fare meglio possibile, per noi e i tifosi. La maglia ci impone di dare il massimo".

In questo Milan, Gabbia gioca sempre. Se l'aspettava qualche anno fa?

"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Devo ancora lavorare per migliorarmi, ho grandi margini: sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento parte del gruppo e sono fortunato a dividere lo spogliatoio con i miei compagni. Speriamo che sia un bellissimo anno per noi".