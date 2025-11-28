Tardelli, messaggio ai tifosi della Juve: "Openda e David? Pazienza prima di tranciare giudizi"

"Non basta un gol per cancellare i dubbi, convincersi che le difficoltà siano alle spalle, ma certo Openda e David ritrovando fiducia e obbligano a una riflessione critici e tifosi". Il pensiero di Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus esposto nel fondo dedicato su La Stampa, si rivolge a due nuovi arrivati che fin qui sono stati punzecchiati dai media e dalla piazza bianconera per lo scarso rendimento avuto. L'attaccante canadese è arrivato dal Lilla e in 16 partite ha firmato solo 2 gol, mentre Openda in prestito con obbligo di riscatto dal Lipsia vanta un solo centro recente con il Bodo/Glimt.

"I nuovi acquisti meritano sempre credito, serve pazienza prima di tranciare giudizi, perché perfino fuoriclasse assoluti hanno pagato l'impatto con una nuova realtà", ha detto il campione del Mondo 1982 ed ex colonna portante della Juventus. "Ho vissuto da compagno i primi mesi di Platini alla Juventus, complice la pubalgia non riusciva a esprimersi ai livelli abituali, però ne conoscevamo bene il valore, abbiamo saputo aspettarlo e sostenerlo", ricorda Tardelli.

E tornando a Openda e David: "I due attaccanti bianconeri, oltretutto, sono arrivati in un momento particolare: la confusione che Spalletti sta cercando di scacciare non è ideale per favorire l'inserimento, la squadra fatica ad aiutarti e le responsabilità personali si moltiplicano". Dunque, il messaggio del 71enne ai tifosi della Juventus è di non perdersi in giudizi affrettati, quanto invece appoggiare i nuovi volti dell'attacco bianconero. Perché la fiducia potrebbe essere ripagata.