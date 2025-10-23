Juve, due punti in tre giornate Champions ma il peggio è passato: la previsione

Solo due punti in tre giornate di Champions League per la Juventus di Igor Tudor, che esce dal Santiago Bernabeu di Madrid con la testa alta e la prima sconfitta stagionale in Europa. Bottino magro, da questo punto di vista, per i bianconeri, che devono inseguire la qualificazione al prossimo turno della competizione, aiutata da un calendario destinato a diventare più semplice. Nelle prossime cinque giornate, infatti, la Vecchia Signora non affronterà più alcuna big: a Torino arriveranno Sporting CP, Pafos e Benfica, mentre in trasferta ci saranno gli impegni con Bodo/Glimt e Monaco. Nessuno scontato - è la Champions - ma la parte più dura del percorso è alle spalle.

È con tutta probabilità per questo che, secondo il modello statistico di Opta Analyst, i bianconeri possono dormire tutto sommato sonni tranquilli. Senza esagerare: al momento, l’algoritmo prevede che la Juve possa chiudere la League Phase al ventesimo posto, con 9/10 punti. Le possibilità di accedere almeno ai playoff sono del 67,51% e quelle di arrivare ai quarti di finale dell’8,09%. Insomma, c’è di peggio. E, calcolando gli incroci, la Juve ha - almeno sulla carta - la possibilità di andare anche oltre i 7-8 punti che lo schema le assegna nelle prossime cinque partite.

E le altre italiane? Chi sorride è ovviamente l’Inter: secondo le previsioni di Opta, il bottino pieno non durerà, ma i nerazzurri dovrebbero comunque chiudere la League Phase attorno al sesto posto, con 17 punti. Le possibilità di accedere direttamente agli ottavi (73,71%) sono decisamente più alte rispetto allo scenario dei playoff (26,29%), mentre la squadra di Chivu avrebbe addirittura il 4,91% di chance di vincere la competizione. Secondo l’algoritmo, andrà agli spareggi il Napoli, che dovrebbe chiudere quindicesimo con 11 punti, mezza beffa per la Dea che con 10/11 punti rischierebbe di chiudere al diciassettesimo posto: playoff sì, ma dalla parte sbagliata. Ma sono solo previsioni.