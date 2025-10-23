Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Stasera Rapid-Fiorentina, Konsel sui biancoverdi: "Squadra in crisi ma stadio caldo"

Stasera Rapid-Fiorentina, Konsel sui biancoverdi: "Squadra in crisi ma stadio caldo"
© foto di Simone Lorini
ieri alle 11:30Serie A
Andrea Piras

Sfida non facile oggi per la Fiorentina. La formazione viola, a secco di vittorie ancora in campionato e in una posizione di classifica difficile, cerca il riscatto in Conference League. Alle 18.45, la squadra di Stefano Pioli affronterà in trasferta il Rapid Vienna per cercare tre punti che potrebbero, oltre a migliorare la classifica nella competizione, ad un'iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione.

E per presentare la gara in terra austriaca, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Michael Konsel. L'ex portiere ha infatti presentato i biancoverdi: "Una squadra in crisi - ha esordito - che ha perso le ultime quattro partite. Con il Lask è andata malissimo. Avevano iniziato bene, poi hanno perso il derby con l’Austria Vienna e… addio. A me è sempre piaciuto Seidl, il capitano, che ha tecnica e sa giocare a calcio, ma ha perso fiducia, non è più lui".

L'ambiente, prosegue l'ex estremo difensore della Roma, sarà caldo sottolineando come ai suoi tempi c'erano anche per i risultati. "Ora la squadra è meno forte ma i tifosi restano passionali - ha concluso -. Al Rapid può giocare solo chi mette il cuore. Altrimenti, meglio andare altrove".

