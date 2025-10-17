Senza Castellanos, ma con la necessità di risalire. Sarri prova a dare continuità alla sua Lazio
Con sette punti fatti nelle prime sei giornate di campionato, il cammino della Lazio non può certo definirsi dei più esaltanti. Soprattutto, se si considera che il pareggio contro il Torino ottenuto nell'ultimo turno prima della sosta è arrivato in extremis con il rigore di Cataldi (3-3 finale).
Insomma, Maurizio Sarri da questa domenica in poi avrà il compito di provare a dare continuità ai risultati, il tutto nonostante un inizio sulla carta in salita. Il menù della settima giornata infatti prevede una trasferta ostica, a Bergamo contro l'Atalanta di Juric. Una settimana dopo, il 26 ottobre, ecco all'Olimpico arrivare la Juventus (in quella che per Sarri è una vera e propria gara da ex). Neanche il tempo di respirare che subito arriva il turno infrasettimanale (di giovedì) con la neopromossa Pisa, per poi ospitare il Cagliari e andare a San Siro contro l'Inter. Il tutto, giusto ricordarlo, senza Castellanos per la totalità di queste gare.
Di seguito il programma delle sfide della Lazio fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Atalanta-Lazio (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre
- Lazio-Juventus (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Pisa-Lazio (Serie A, 9^ giornata), giovedì 30 ottobre
- Lazio-Cagliari (Serie A, 10^ giornata), lunedì 3 novembre
- Inter-Lazio (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre
