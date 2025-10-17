Quali obiettivi ha la Roma? Inter e non solo, dopo le prossime sette partite lo sapremo

Tra le due squadre ci sono tre punti di distanza, la Roma è prima in classifica e l'Inter quarta assieme alla Juventus. Insomma, la sfida dell'Olimpico che segna il ritorno in campo di giallorossi e nerazzurri promette spettacolo.

Ma quello contro l'Inter, sarà soltanto il primo dei tanti impegni che la squadra di mister Gasperini dovrà affrontare fino alla prossima sosta programmata per metà novembre. Per forza di cosa, complici Europa e turno infrasettimanale, qualche ragionamento sulle turnazioni andrà fatto, ma allo stesso tempo in casa Roma al termine di questo mini ciclo di sette partite si potrà capire meglio in quale direzione potrà andare la stagione giallorossa. Gli esami saranno col Viktoria Plzen e con i Rangers in Europa League, mentre il campionato proporrà le sfide - oltre all'Inter - contro Sassuolo, Parma, Milan (a San Siro) e Udinese.

Di seguito il programma delle sfide della Roma fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Roma-Inter (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre

- Roma-Viktoria Plzen (Europa League, 3^ giornata), giovedì 23 ottobre

- Sassuolo-Roma (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre

- Roma-Parma (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre

- Milan-Roma (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre

- Rangers-Roma (Europa League, 4^ giornata), giovedì 6 novembre

- Roma-Udinese (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre