Marco Perrotta, il Pirata del Padova. "Tutta colpa del Papu Gomez"

Ospite di 'Gildo', il podcast de Il Mattino di Padova, Marco Perrotta, difensore del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima parte di stagione della compagine veneta, da poco tornata in Serie B.

Il primo tema toccato è quello legato al suo nuovo soprannome, 'il Pirata', coniato dal Papu Gomez: "Agendo sul centro sinistra, tendo molto spesso a giocare il pallone in allenamento dalla parte opposta del campo. Il Papu, che gioca dalla mia stessa parte, a un certo punto mi ha detto: 'Ma cosa sei, un pirata, che hai l’occhio bendato e non guardi mai su questa fascia?' Da lì è nato tutto un cinema, Fusi e Capelli hanno fatto una caricatura con me vestito da pirata e l’hanno attaccata in spogliatoio".

Tornando, poi, al campo ecco la sua analisi del match del weekend contro il Catanzaro: "Mi aspetto una risposta da parte della squadra. Sarà dura, anche se i risultati non stanno sorridendo al Catanzaro, resta una squadra rodata con individualità di primo livello soprattutto davanti. Ma io credo molto nelle nostre qualità".