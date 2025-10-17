Avellino, Biancolino: "Con la Juve Stabia è un derby? Più per loro. Non lo chiamerei così"

Archiviata la pausa Nazionali, la Serie B torna in campo, e l'Avellino si appresta ad affrontare il derby contro la Juve Stabia, che si giocherà domani alle ore 17:15 e sarà valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie B.

A fare il punto della situazione in casa irpina, come riporta tuttoavellino.it, è stato mister Raffaele Biancolino: "La sosta ci è servita per ricaricarci, per recuperare qualche giocatore. Ora sappiamo che affrontiamo una squadra che parte molto forte, specialmente nelle gare in casa, che sa giocare bene e viene da un'ottima base dell'anno scorso, con alle spalle un campionato straordinario. Però non parlerei di derby, è una gara più sentita dal lato loro che dal lato nostro. Noi andremo a fare la nostra partita, a giocare come sappiamo, mettendo da parte ogni cosa che possa distrarci".

A proposito di recupero dei giocatori, nota alla rosa: "Tutino sta facendo dei passi importanti, accorciando i tempi di recupero. Non so se sarà tra i convocati, ma se non dovesse esserlo, lo sarà per la prossima: stiamo cercando di andare in maniera cauta perché perderlo per altro tempo sarebbe un peccato. Anche Rigione sta molto meglio, rispetto a Tutino è già stato in gruppo in settimana. Cagnano sta pagando i problemini che si sta portando dal ritiro. A ogni modo tutti stanno dando il massimo, hanno tutti voglia di giocare e vogliono conquistarsi questa maglia. Insigne? Il sistema di gioco che stiamo provando ultimamente non lo agevola, in questo momento deve sacrificarsi ma per quello che gli chiedo sta facendo un grande lavoro. Certamente arriverà il suo momento di nuovo".

Conclude poi con una nota al fatto che la gara sarà senza tifosi biancoverdi: "È una sconfitta per tutti. Vengono penalizzati sempre i tifosi più calorosi. Ieri leggendo una classifica ho visto che siamo la seconda, la terza, tifoseria in B. E questo è per noi un punto di forza".