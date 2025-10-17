Mantova, si alza il sipario sul “nuovo” Martelli: restyling completato e novità per i tifosi

Il “Martelli” cambia volto. Lo stadio del Mantova, già rimodernato lo scorso anno per il ritorno in Serie B, è stato ulteriormente migliorato con una serie di interventi strutturali e logistici. Un lavoro, scrive la Gazzetta di Mantova, che ha visto impegnati il presidente Filippo Piccoli, il direttore operativo Alessandro Raffa, il referente per la logistica Stefano Cacciatori e il segretario sportivo Nicola Franchini, con il coordinamento del Comune.

Tra le novità più attese, l’apertura di un nuovo punto vendita nel settore Distinti, una sorta di succursale del Mantova Point dove sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale. Sul piano estetico, invece, la facciata esterna della tribuna centrale è stata completamente ritinteggiata con i colori sociali: pilastri rossi e pareti bianche, con l’intenzione di estendere la colorazione anche alle strutture portanti laterali. All’interno, è stata ottimizzata la zona Poltronissime, con nuove balaustre e un generale miglioramento della visibilità e del comfort.

Il Comune, dal canto suo, è intervenuto su più fronti: sostituzione delle gronde esterne, installazione di una nuova rete anti-piccioni, che ha migliorato sensibilmente la pulizia delle tribune, riqualificazione dell’area riservata ai portatori di handicap, ora più accessibile e sicura.

Anche gli spazi interni hanno beneficiato del restyling. Negli spogliatoi sono stati personalizzati gli armadietti dei giocatori, migliorata l’area di accesso e realizzata una nuova rampa per il trasporto del materiale tecnico.

La vecchia casa del custode è stata, infine, riconvertita in magazzino dello store ufficiale, ma non solo. Nei medesimi spazi è stata approntata anche la nuova sala VAR.