Udinese, il club punta al rinnovo di Keinan Davis: pronto un contratto fino al 2029

Ottobre è da sempre il mese dei rinnovi contrattuali e anche l’Udinese non fa eccezione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club friulano sta progettando di blindare fino al 2029 Keinan Davis, attacante classe '98 che finalmente sembra aver messo alle spalle anni tormentati dagli infortuni.

Arrivato a Udine con grandi aspettative, Davis non aveva ancora mostrato tutto il suo potenziale: tra i primi due anni pochissime apparizioni e lunghe permanenze in infermeria ne hanno frenato la crescita. Un inizio di carriera difficile, soprattutto se si considera che in Inghilterra era stato indicato come il nuovo Emil Heskey e aveva vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili fino all’Under 20.

La prima grande gioia è arrivata a maggio 2024: il gol-salvezza sul campo del Frosinone all’ultima giornata ha evitato ai bianconeri la retrocessione in Serie B, condannando invece i ciociari alla cadetteria. Una rete pesantissima, ma quell’anno Davis ha giocato appena 182 minuti, vivendo quasi tutta la stagione ai box. Nel 2024/25 ha iniziato bene, prima di fermarsi nuovamente per infortunio, lasciando così spazio a Lucca.

L’estate scorsa, però, la famiglia Pozzo ha deciso di puntare con convinzione su di lui, affidandogli il ruolo di centravanti titolare dopo la partenza di Lucca al Napoli, senza acquistare sostituti. La scelta si è rivelata azzeccata: nelle prime sei giornate della stagione 2025/26 Davis ha già realizzato due gol importanti, contro Inter e Sassuolo, entrambi in trasferta.