Amantino Mancini: "Sarei stato perfetto per Gasperini. Roma capolista una sorpresa"

Amantino Mancini, ha raccontato a Il Tempo le sue sensazioni in vista della gara di domani sera all’Olimpico tra due delle sue ex squadre: "La Roma capolista non me l'aspettavo, ma che giocasse bene e avesse una struttura tattica interessante sì. Gasperini è un tecnico che ha fatto benissimo con l'Atalanta e non aveva un gruppo con tanta qualità come alla Roma".

Domani arriva l’Inter all’Olimpico. Che partita si aspetta?

"La Roma ha un piccolo vantaggio perché gioca davanti alla sua gente, all’Olimpico, ma non è la favorita. Sarà dura perché affronterà una squadra forte, che ha giocatori con grande esperienza. Spero sia una bellissima partita".

Interrogato sulla possibilità di essersi trovato bene con l'allenatore Gasperini, Amantino Mancini ha espresso una convinzione positiva. Ha affermato che a molte squadre europee mancano esterni con le sue caratteristiche, in grado di cercare costantemente l'uno contro uno. Per questo motivo, ritiene che sarebbe stato "perfetto per Gasperini", in quanto possedeva forza, potenza, velocità, dribbling e svolgeva in modo efficace anche la fase difensiva. Ha dichiarato di apprezzare Wesley, la nuova freccia brasiliana a disposizione dei giallorossi, anche se deve adattarsi al calcio italiano e, soprattutto alla tattica. È un problema di tutti i brasiliani, che ha avuto anche lui stesso.