Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e Guiu

Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara di campionato di questa sera contro la Sampdoria, valida per l'8ª giornata del campionato di Serie B.

Risultano assenti dalla lista Del Lungo fra i difensori, Bariti fra i centrocampisti e Guiu fra gli attaccanti.

Portieri: Colombi, Del Frate, Rinaldini, Siaulys

Difensori: Palomba, Tiritiello, Marconi, Parodi, Moretti, Bottaro, Portanova

Centrocampisti: Nichetti, Lipani, Karic, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Boccadamo, Mezzoni

Attaccanti: Debenedetti, Fumagalli, Russo, Ankeye.

Queste le dichiarazioni, nella conferenza stampa di ieri, del tecnico dei Diavoli Neri, Andrea Chiappella, in merito al primo storico derby contro la Sampdoria: "Ho trovato i ragazzi molto bene dal punto di vista della serenità, cosa mai scontata quando si sa che si arriva a una partita così importante, storica: un po' di tensione e un po' di ansia possono subentrare, invece mi ha favorevolmente colpito la serenità della squadra, che ha fatto poi un'ottima settimana. Questo è stato un buona aspetto, che ci ha permesso di lavorare bene"