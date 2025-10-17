Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e Guiu

Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e GuiuTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 13:19Serie B
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara di campionato di questa sera contro la Sampdoria, valida per l'8ª giornata del campionato di Serie B.

Risultano assenti dalla lista Del Lungo fra i difensori, Bariti fra i centrocampisti e Guiu fra gli attaccanti.

Portieri: Colombi, Del Frate, Rinaldini, Siaulys
Difensori: Palomba, Tiritiello, Marconi, Parodi, Moretti, Bottaro, Portanova
Centrocampisti: Nichetti, Lipani, Karic, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Boccadamo, Mezzoni
Attaccanti: Debenedetti, Fumagalli, Russo, Ankeye.

Queste le dichiarazioni, nella conferenza stampa di ieri, del tecnico dei Diavoli Neri, Andrea Chiappella, in merito al primo storico derby contro la Sampdoria: "Ho trovato i ragazzi molto bene dal punto di vista della serenità, cosa mai scontata quando si sa che si arriva a una partita così importante, storica: un po' di tensione e un po' di ansia possono subentrare, invece mi ha favorevolmente colpito la serenità della squadra, che ha fatto poi un'ottima settimana. Questo è stato un buona aspetto, che ci ha permesso di lavorare bene"

Articoli correlati
Verso Virtus Entella-Sampdoria, potenziate le misure di sicurezza al 'Comunale' Verso Virtus Entella-Sampdoria, potenziate le misure di sicurezza al 'Comunale'
Entella-Samp, parla l'ex Eramo: "Sarà una gara tattica. Hanno entrambe bisogno di... Entella-Samp, parla l'ex Eramo: "Sarà una gara tattica. Hanno entrambe bisogno di continuità"
Serie B, Entella-Sampdoria: Chiappella per tornare al successo dopo il lungo digiuno... Serie B, Entella-Sampdoria: Chiappella per tornare al successo dopo il lungo digiuno
Altre notizie Serie B
Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e... Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e Guiu
Raimondo: "Mihajlovic primo mister ad aver creduto in me. A Frosinone posso esprimermi... Raimondo: "Mihajlovic primo mister ad aver creduto in me. A Frosinone posso esprimermi al meglio"
Marco Perrotta, il Pirata del Padova. "Tutta colpa del Papu Gomez" Marco Perrotta, il Pirata del Padova. "Tutta colpa del Papu Gomez"
Mantova, si alza il sipario sul “nuovo” Martelli: restyling completato e novità per... Mantova, si alza il sipario sul “nuovo” Martelli: restyling completato e novità per i tifosi
Frosinone, report medico: elongazione all'adduttore destro per Giorgio Cittadini Frosinone, report medico: elongazione all'adduttore destro per Giorgio Cittadini
Avellino, Biancolino: "Con la Juve Stabia è un derby? Più per loro. Non lo chiamerei... Avellino, Biancolino: "Con la Juve Stabia è un derby? Più per loro. Non lo chiamerei così"
De Biasi, doppio ex di Palermo-Modena: "Sottil sa motivare, Inzaghi mi ricorda Gigi... De Biasi, doppio ex di Palermo-Modena: "Sottil sa motivare, Inzaghi mi ricorda Gigi Simoni"
Exploit in Under21 e rinnovo con il Cesena: Tommaso Berti e il suo magic moment Exploit in Under21 e rinnovo con il Cesena: Tommaso Berti e il suo magic moment
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
3 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
4 Fuori Scanavino e Chiellini, dentro Comolli e confermato Ferrero: il nuovo CdA della Juventus
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.1 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.2 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
Immagine top news n.3 Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia polemiche
Immagine top news n.4 Milan, in attesa di Pulisic c'è la tegola Rabiot: lesione muscolare per il francese
Immagine top news n.5 Scanavino lascia la Juventus. Non c'è nel nuovo CdA, presenti Comolli e Ferrero
Immagine top news n.6 Juventus, UEFA apre un procedimento per sforamento tetto del FFP: decisione in primavera
Immagine top news n.7 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.2 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Immagine news Serie C n.3 Greco: "Ascoli squadra forte e organizzata, lotterà per la promozione in B fino alla fine"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, domani l'esame Inter: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.2 L'Atalanta compie 118 anni. Stasera la festa: verrà svelata la statua dedicata all'Europa League
Immagine news Serie A n.3 Parma con dei dubbi ma con un Cremaschi in più. Il mese di fuoco di Cuesta parte da Marassi
Immagine news Serie A n.4 Inter, tornano le sirene inglesi per Dimarco. Il club nerazzurro lavora per il rinnovo
Immagine news Serie A n.5 Il Toro perde Aboukhlal, Ausilio smentisce l'interesse per Neymar: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Difendere il primo posto e non solo. Per il Napoli di Conte ritorna anche la Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e Guiu
Immagine news Serie B n.2 Raimondo: "Mihajlovic primo mister ad aver creduto in me. A Frosinone posso esprimermi al meglio"
Immagine news Serie B n.3 Marco Perrotta, il Pirata del Padova. "Tutta colpa del Papu Gomez"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, si alza il sipario sul “nuovo” Martelli: restyling completato e novità per i tifosi
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, report medico: elongazione all'adduttore destro per Giorgio Cittadini
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biancolino: "Con la Juve Stabia è un derby? Più per loro. Non lo chiamerei così"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Immagine news Serie C n.2 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.3 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Immagine news Serie C n.4 Guidonia Montecelio, Doninelli: "I nostri giocatori devono sposare la causa senza remore"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Bargagna: "Le criticità del calcio son molteplici, serve una riforma di sistema"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano-Capuano, il matrimonio si farà. Ma c'è da attendere il Collegio Arbitrale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, Juventus beffata: il Bayern Monaco vince in pieno recupero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?