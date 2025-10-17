Grosso ci riprova dopo Verona. Il Sassuolo riparte da Lecce, poi la Roma e anche l'Atalanta
L'ultimo successo prima della sosta ha rimesso nella giusta carreggiata la classifica del Sassuolo, ora in un'ottima posizione col bottino di nove punto. Dopo due settimane di stop e archiviato l'1-0 con cui i neroverdi si sono imposti a Verona, per mister Grosso ecco arrivare una difficile trasferta.
Il programma della settima giornata prevede infatti per il Sassuolo la gara sul campo di Lecce, altra squadra in cerca di punti salvezza. Quella del Via del Mare sarà solo la prima delle cinque sfide in calendario fino alla prossima sosta di metà novembre: il 26 ottobre ecco infatti la Roma al Mapei Stadium, mentre quattro giorni - nel turno infrasettimanale - il Sassuolo volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari. Contro il Genoa, in casa, il Sassuolo giocherà in posticipo di lunedì (il 3 novembre), mentre l'ultima gara prima dello stop del campionato sarà sul campo di Bergamo: avversario di turno l'Atalanta di Juric.
Di seguito il programma delle sfide del Sassuolo fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Lecce-Sassuolo (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre
- Sassuolo-Roma (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Cagliari-Sassuolo (Serie A, 9^ giornata), giovedì 30 ottobre
- Sassuolo-Genoa (Serie A, 10^ giornata), lunedì 3 novembre
- Atalanta-Sassuolo (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.