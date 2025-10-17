Il Pisa torna in campo da ultima della classe. Per Gilardino subito uno scontro salvezza
Iniziare questa seconda parte di stagione così come "non" ha fatto nella prima. Il Pisa si ripresenta in campionato da ultima della classe, con il bottino allarmante di due punti raccolti nelle prime sei partite. E l'ultimo ko prima della sosta, certamente non ha aiutato a rasserenare gli animi.
Così, dopo il 4-0 subito a Bologna con cui gli uomini di Gilardino hanno dovuto convivere in queste due settimane, la ripresa della Serie A propone subito ai toscani l'opportunità di riscattarsi: in casa arriva infatti l'Hellas Verona, la prima delle cinque sfide che vedranno scendere in campo il Pisa fino alla prossima sosta di metà novembre. All'ottava giornata, poi, ecco la trasferta di Milano col Milan, mentre nel turno infrasettimanale della nona giornata (il Pisa giocherà di giovedì) arriverà la Lazio all'Arena Garibaldi. Chiusura con il Torino (trasferta) e la Cremonese (casa).
Di seguito il programma delle sfide del Pisa fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Pisa-Hellas Verona (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre
- Milan-Pisa (Serie A, 8^ giornata), venerdì 24 ottobre
- Pisa-Lazio (Serie A, 9^ giornata), giovedì 30 ottobre
- Torino-Pisa (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre
- Pisa-Cremonese (Serie A, 11^ giornata), venerdì 7 novembre
