Frosinone, report medico: elongazione all'adduttore destro per Giorgio Cittadini
Tegola per Massimiliano Alvini e il suo Frosinone in vista della gara di domani allo 'Stirpe' contro il Monza.
Con una nota ufficiale il club ciociaro "comunica che il calciatore Giorgio Cittadini ha interrotto anzitempo l’allenamento di ieri per un risentimento muscolare. Gli esami strumentali eseguiti in data odierna a villa Stuart hanno evidenziato un’elongazione dell’adduttore lungo di destra".
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
