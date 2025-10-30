Probabili formazioni Serie A, 9^ giornata LIVE: le scelte di Gilardino e Sarri per Pisa-Lazio

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 9^ giornata di Serie A:

LECCE-NAPOLI 0-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 24' st Anguissa (N)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32' st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32' st Maleh); Pierotti (1' st Tete Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte

ATALANTA-MILAN 1-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 4' pt Ricci (M), 34' pt Lookman (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Ahanor (26’ st Djimsiti); Zappacosta, De Roon (20’ Brescianini), Ederson, Bernasconi (26’ st Bellanova); Pasalic (36’ st Samardzic), Lookman; De Ketelaere (36’ st Musah). A disp. Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. Allenatore: Juric

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez (16’ st Loftus-Cheek), Leao (1’ st Nkunku). A disp. Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu. Allenatore: Allegri

COMO-VERONA 3-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 92' Vojvoda (C)

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (78' Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret (89' Smolcic), Da Cunha; Kuhn (78' Vojvoda), Paz, Diao (54' Rodriguez); Douvikas (89' Morata)

Allenatore: Fabregas

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (67' Bradaric); Belghali, Serdar (67' Niasse), Gagliardini (74' Sarr), Bernede, Frese (87' Mosquera); Giovane, Orban

Allenatore: Zanetti

JUVENTUS-UDINESE 3-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 5' rig. Vlahovic (J), 48' Zaniolo (U), 22' st Gatti (J), 51' st rig. Yildiz (J)

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic (43' st Rugani); Yildiz; Openda (31' st David), Vlahovic (43' st Koopmeiners)

Allenatore: Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (29' st Zanoli), Piotrowski (13' st Lovric), Karlstrom, Atta (29' st Miller), Kamara; Zaniolo (13' st Bayo), Davis (38' Buksa)

Allenatore: Runjaic

ROMA-PARMA 2-1 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 18' st Hermoso (R), 36' st Dovbyk (R), 41' st Circati (P)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (40' st Ghilardi), Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (40' st Rensch); Soulé (28' st Dovbyk), Dybala; Ferguson (7' Bailey, 45' st El Aynaoui)

Allenatore: Gasperini

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi (45'+1' st Begic); Estevez (32' st Almqvist), Bernabé (32' st Cremaschi), Ordonez, Sorensen; Cutrone (15' st Benedyczak), Pellegrino (32' st Djuric)

Allenatore: Cuesta

BOLOGNA-TORINO 0-0 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson (67' Freuler); Bernardeschi (67' Orsolini), Odgaard (82' Fabbian), Cambiaghi (67' Dominguez); Dallinga (46' Castro)

Allenatore: Italiano

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze (58' Ismajli), Maripan, Coco; Pederse, Casadei, Ilic (80' Asllani), Gineitis (58' Vlasic), Lazaro; Ngonge (86' Zapata ), Adams (58' Simeone)

Allenatore: Baroni

GENOA-CREMONESE 0-2 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 3’, 4’ st Bonazzoli (C)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (18’ st Frendrup); Masini, Malinovskyi; Cornet (8’ st Vitinha), Carboni (18’ st Colombo), Ellertsson; Ekhator (8’ st Ekuban). A disp.: Gronbaek, Marcandalli, Siegrist, Sommariva, Cuenca, Onana, Messias, Venturino, Thorsby, Fini, Sabelli

Allenatore: Vieira

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo (43’ st Sarmiento), Payero (43’ st Folino), Floriani Mussolini (32’ st Faye); Bonazzoli (28’ st Vasquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Lickunas

Allenatore: Nicola

INTER-FIORENTINA 3-0 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 21' st, 43' st rig. Calhanoglu (I), 26' st Sucic (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44' st Frattesi); Dumfries (32' st Carlos Augusto), Barella (40' st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44' st Luis Henrique), Esposito (32' st Bonny)

Allenatore: Chivu

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (18' st Fagioli), Mandragora (31' st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18' st Fazzini), Kean

Allenatore: Pioli

CAGLIARI-SASSUOLO 1-2 - Il tabellino (rileggi il live TMW)

Marcatori: 54' Laurienté, 65' Pinamonti (S), 73' Esposito (C)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa (62' Felici), Zé Pedro, Obert; Palestra, Prati, Adopo (83' Mazzitelli), Folorunsho (62' Gaetano), Idrissi; S. Esposito (83' Luvumbo), Borrelli (76' Pavoletti). A disp.: Ciocci, Sarno, Luperto, Kilicsoy, Rodriguez, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta. Allenatore: Pisacane

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt (74' Vranckx), Matic, Koné (85' Iannoni); Volpato (85' Cheddira), Pinamonti (74' Moro), Laurienté (74' Fadera). A disp.: Turati, Zacchi, Doig, Paz, Odenthal, Lipani, Pierini, Muharemovic. Allenatore: Grosso

