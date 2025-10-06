TMW Radio Serie A, chi ha impressionato finora secondo gli opinionisti

Alla seconda sosta per le Nazionali, in testa in Serie A in coppia ci sono Roma e Napoli, con Milan, Inter e Juventus subito dietro. Ecco il bilancio degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Le più solide sono Milan, Inter, Roma e Napoli. Se ne devo scegliere una, l'Inter se gioca come con la Cremonese vince a spasso. Ma poi serve continuità".

Daniele Garbo: "Milan, non mi aspettavo che fosse già così pronto e lassù. Si vede il suo lavoro, anche senza Leao, che per ora non lascia tracce di sè. Non so se è da scudetto ma è oltre le aspettative".

Massimo Bonanni: "Come sorpresa la Roma, come solidità di squadra Napoli e Inter stanno facendo bene, ma il Milan sta facendo di più".

Marco Piccari: "L'Inter. Con la Cremonese ha fatto paura come gioco, fisicità, intensità, se trova l'equilibrio difensivo è qualcosa di impressionante".

Massimo Orlando: "E' la Roma di Ranieri ancora. Batto le mani a Gasperini, che ha capito che non può giocare al suo modo e gioca alla maniera di Ranieri. Quello che impressiona è che gestisce bene la partita, si difende bene e poi ti dà la sensazione che prima o poi il gol lo trova. Alla lunga però non la vedo da Scudetto.

Michelangelo Rampulla: "Sicuramente il Napoli, perché anche nelle difficoltà riesce a portare a casa il risultato. Mia ha sorpreso il Milan e la Roma, a cui dobbiamo stare attenti".

Francesco Bonfanti: "Le milanesi in prospettiva Scudetto. L'Inter dopo l'Udinese e la Juve ha capitalizzato al massimo, il Milan è lì e resterà almeno fino a marzo. La Roma non mi convince del tutto, ha più punti di quelli meritati".

Luca Calamai: "Dopo 6 giornate mi ha stupito l'Inter. Avevo tanti dubbi con il timore che fosse a fine ciclo, con un allenatore inesperto che poteva non saperlo gestire. Non è marginale il coraggio di mandare dentro dei giovani e la risposta che ha dato il gruppo".

Mario Tenerani: "Le sorprese sono la Roma, che mi ricorda la Fiorentina dello scorso anno, e poi l'Inter, che in termini di gioco sta dimostrando che qualcosa ha sbagliato in questi anni Inzaghi. Chivu sta facendo giocare l'Inter molto bene".