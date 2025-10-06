Venezia, sabato amichevole contro gli sloveni del Primorije. Per preparare al meglio l'Empoli

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, alla viglia della sfida contro il Frosinone, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa aveva parlato della necessità di dare minuti a quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio a causa di problemi fisici come Svoboda e Franjic. “Da una parte c'è la volontà di metterlo dentro, mentre dall'altra siamo un po' frenati perché giustamente si deve riabituare dopo otto-dieci mesi nei movimenti. Lo deve fare soprattutto negli allenamenti, non soltanto nella corsa, ma anche con la palla. Deve ritrovare gli imprevisti, alcuni movimenti nel modo laterale e nei cambi di direzione, per poi eventualmente riportarlo a ritmi e condizioni di partita. Già il fatto che si sta allenando con noi è un bel risultato”, aveva detto del primo, mentre sul secondo si esprimeva così: “Ha ricominciato a correre e lo stiamo ricondizionando. Dopo la sosta tornerà sicuramente disponibile".

Anche per questo, nel corso della pausa per le nazionali, il club veneto ha deciso di organizzare un’amichevole per permettere a chi ha giocato meno o sta rientrando da problemi fisici di mettere minuti nelle gambe e avvicinare la condizione dei compagni come si legge nella nota degli arancioneroverdi:

"Prosegue la preparazione del Venezia in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i lagunari affrontare l’Empoli al “Castellani” domenica 19 ottobre alle ore 17:15.

Per arrivare al meglio all’appuntamento, la squadra di mister Stroppa scenderà in campo sabato 11 ottobre alle ore 11:00 a Cà Venezia per un’amichevole a porte chiuse contro l’ND Primorje, club sloveno attualmente protagonista nella Prva Liga, la massima serie nazionale.

Un’occasione utile per mettere minuti nelle gambe, affinare i meccanismi di gioco e testare le condizioni dell’organico in vista della sfida di campionato".