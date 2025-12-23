Serie A, gli arbitri della 17^ giornata: Atalanta-Inter a La Penna, Mariani per il Napoli
Sono stati resi noti gli arbitri della 17^ giornata di Serie A. Di seguito tutte le designazioni per le partite in programma nel weekend:
Parma – Fiorentina (h. 12.30)
Arbitro: Guida
Assistenti: Zingarelli – Moro
IV uomo: Pairetto
VAR: Ghersini
AVAR: Maggioni
Lecce – Como (h. 15.00)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Rossi C. – Vecchi
IV uomo: Massimi
VAR: Camplone
AVAR: Di Paolo
Torino – Cagliari (h. 15.00)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Passeri – Scatragli
IV uomo: Tremolada
VAR: Baroni
AVAR: Sozza
Udinese – Lazio (h. 18.00)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini – Fontemurato
IV uomo: Ayroldi
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi
Pisa – Juventus (h. 20.45)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Bercigli – Bahri
IV uomo: Perenzoni
VAR: Marini
AVAR: Abisso
Milan – Hellas Verona (Domenica 28/12, h. 12.30)
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Mokhtar – Cavallina
IV uomo: Allegretta
VAR: Mazzoleni
AVAR: Volpi
Cremonese – Napoli (Domenica 28/12, h. 15.00)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV uomo: Ferrieri Caputi
VAR: Maggioni
AVAR: Sozza
Bologna – Sassuolo (Domenica 28/12, h. 18.00)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Politi – Ricci
IV uomo: Feliciani
VAR: Di Paolo
AVAR: Nasca
Atalanta – Inter (Domenica 28/12, h. 20.45)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Berti – Perrotti
IV uomo: Rapuano
VAR: Abisso
AVAR: Manganiello
Roma – Genoa (Lunedì 29/12, h. 20.45)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Costanzo – Dei Giudici
IV uomo: Dionisi
VAR: Prontera
AVAR: Manganiello
