Serie A, gli arbitri della 6^ giornata: Juventus-Milan a Guida, Colombo per Fiorentina-Roma
L'AIA ha reso noto l'elenco degli arbitri designati per la 6^ giornata di Serie A che, ricordiamo, si aprirà domani venerdì 3 ottobre con Hellas Verona-Sassuolo, per chiudersi domenica 5 ottobre alle 20.45 con il big match fra Juventus e Milan. A dirigere la sfida di Torino sarà l'internazionale Guida. Colombo è stato scelto invece per Fiorentina-Roma. Feliciani dirigerà l'Inter contro la Cremonese.
Di seguito ecco tutte le designazioni della 6^ giornata di Serie A:
HELLAS VERONA – SASSUOLO - Venerdì 03/10 h. 20.45
FOURNEAU
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LAZIO – TORINO - Sabato 04/10 h. 15.00
PICCININI
CAPALDO – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
PARMA – LECCE - Sabato 04/10 h. 15.00
DOVERI
BERTI – BIANCHINI
IV: CALZAVARA
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
INTER – CREMONESE - Sabato 04/10 h. 18.00
FELICIANI
LO CICERO – POLITI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – COMO
ZUFFERLI
PRETI – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – CAGLIARI - h. 12.30
ARENA
BACCINI – CECCON
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – PISA - h. 15.00
ABISSO
VECCHI – DI GIOIA
IV: COLLU
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
FIORENTINA – ROMA - h. 15.00
COLOMBO
PERROTTI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
NAPOLI – GENOA - h. 18.00
LA PENNA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: GALIPO’
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
JUVENTUS – MILAN - h. 20.45
GUIDA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: GHERSINI
