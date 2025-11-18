Niente da fare, a Castellanos serve altro tempo: l'attaccante salterà anche Lazio-Lecce

Valentin Castellanos non è pronto e non ci sarà contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli esami di ieri non sono bastati ed è difficile che sia disponibile anche solo per la panchina. La lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra non è ancora guarita, servirà del tempo in più e così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, andrà avanti con Boulaye Dia.

Senza offerte importanti per l'argentino, saranno loro due i centravanti della stagione biancoceleste. Il classe '98 vanta 134 presenze e 59 gol con il New York City, 92 gettoni e 22 reti con la Lazio, 37 incontri e 14 centri con il Girona, 30 partite e 5 gol con il CA Torque e un'apparizione con l'U. de Chile. Inoltre è sceso in campo 8 volte con l'Argentina Under 23 e 2 volte con la Nazionale maggiore.

Il senegalese invece ha collezionato 88 presenze e 28 gol con il Reims, 6 gettoni e 2 reti con la squadra B dei francesi, 59 gare e 13 centri con la Lazio, 52 match e 22 gol con la Salernitana, 35 sfide e 7 reti con il Villarreal e 21 partite e 15 centri con lo Jura Sud. Infine è sceso in campo 35 volte con la Nazionale, segnando 6 gol.