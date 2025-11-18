Nuno Tavares può lasciare la Lazio a gennaio. Per sostituirlo (in caso) uno tra Martin e Parisi

Il mercato di gennaio dista un mese e mezzo da oggi, ma c'è da giurare che - nonostante se chiedete vi verranno date perlopiù delle smentite come risposta - le principali società di Serie A si stiano già attrezzando per non farsi trovare impreparate dall'arrivo della finestra invernale per le trattative.

Nello scenario si trova anche chi, come la Lazio, deve fare i conti pure con i freni alla possibilità di fare acquisti. Non è ormai più nemmeno una notizia ricordare che l'estate biancoceleste è trascorsa con il blocco al mercato in entrata: l'auspicio che regna nel club capitolino è di ricevere finalmente un via libera, fosse anche solo per poter operare 'a somma zero'. In quel caso potrebbe salire sull'altare dei sacrificati Nuno Tavares, che non ha mai mostrato un grande feeling tecnico con Sarri e potrebbe fungere da alimentatore di un mercato invernale del quale la Lazio ha bisogno.

NUNO TAVARES (difensore, 2000, portoghese) sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2029, acquistato a luglio 2025 dall'Arsenal per 5 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 20 milioni di euro.

FABIANO PARISI (difensore, 2000, italiano) sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, acquistato a luglio 2023 dall'Empoli per 10 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 5 milioni di euro.

AARON MARTIN (difensore, 1997, spagnolo) sotto contratto con il Genoa fino al 30 giugno 2026, acquistato a luglio 2023 dal Mainz a costo zero. Valore di mercato Transfermarkt: 6,5 milioni di euro.