TMW Triestina, Noa Kljajic piace in Serie B. Catanzaro interessato, sondaggi di Entella e Mantova

Diciannove anni e la sensazione che possa crescere ancora molto. Noa Kljajic, centravanti della Triestina, è seguito da diverse società di Serie B. La prima a essersi interessata è il Catanzaro, ma anche altri club come Virtus Entella e Mantova hanno chiesto informazioni nelle ultime settimane.

Possibile che i giuliani possano cederlo già a gennaio. Anche perché la situazione di classifica è disperata, dopo i 23 punti di penalizzazione inflitti e una probabilissima retrocessione nonostante le 3 vittorie e 5 pareggi che attualmente varrebbero la salvezza con una partenza ad armi pari.

Dopo il suo esordio da titolare a fine settembre, contro il Renate, Kljajic ha parlato così."Sono molto felice del gol di oggi e in generale di essere qui, voglio ringraziare la mia famiglia che è stata sempre vicino a me, ma anche la squadra, lo staff, la società, tutto l'ambiente per la fiducia, un ambiente che non molla mai. Ho diciannove anni e non è facile essere gettato nella mischia, ancor più con la situazione che tutti sappiamo di dover affrontare, non è facile nemmeno per il mister ed anche per questo sono ancor più felice di aver ripagato la sua fiducia. Lavoro duro, voglio lottare, segnare e vincere, niente di più. Devo migliorare sotto tutti gli aspetti, si deve lavorare e migliorare sempre".

