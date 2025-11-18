Pergolettese, scatta la contestazione: il patron ha messo tutti in discussione
La brutta sconfitta interna contro la Giana Erminio per 0-3 rischia di lasciare strascichi pesanti in casa Pergolettese. I gialloblù non vincono da due mesi e mezzo e i tifosi, dopo il KO di ieri sera, hanno messo in atto una contestazione contro la rosa, riunitasi sotto la curva per un confronto con i supporters. Diversi i cori degli ultras all'indirizzo dei giocatori, con il patron Marinelli che ha messo tutti in discussione. Ed è scattato, infine, anche il silenzio stampa. Lo riporta TuttoC.com.
SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)
Alcione Milano - Novara 0-1
71' Basso
Lecco-Pro Patria 1-0
13' Furrer
Vicenza-Renate 1-0
10' Cuomo
Pergolettese - Giana Erminio 0-3
45'+3 Alborghetti, 49' Gabbiani, 61' Ruffini
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30
Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Pro Patria 9, Triestina -9
