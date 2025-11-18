Milan, dialoghi costanti per il rinnovo di Alexis Saelemaekers: c'è fiducia sulla fumata bianca

Proseguono senza sosta i dialoghi tra il Milan e l’entourage di Alexis Saelemaekers per definire il rinnovo del contratto dell’esterno belga. Secondo quanto raccolto da Milannews.it, le parti sono in contatto costante, anche se non è ancora stata fissata la data dell’incontro decisivo che dovrebbe portare alla firma.

Nonostante l’assenza di una stretta finale, il clima è decisamente positivo: sia il club rossonero sia il giocatore condividono la volontà di prolungare il rapporto oltre la scadenza attuale, fissata al 30 giugno 2027. La trattativa si sta orientando verso un accordo di durata quadriennale, con l’inserimento di un’opzione per un quinto anno, e un ritocco al rialzo dell’ingaggio.

Saelemaekers, rientrato in rossonero dopo l’esperienza alla Roma, ha riconquistato spazio e considerazione all’interno del progetto di Massimiliano Allegri, motivo per cui la dirigenza ritiene strategico blindarlo per il lungo periodo. La sensazione è che, una volta seduti al tavolo, non dovrebbero esserci particolari ostacoli per arrivare alla fumata bianca.