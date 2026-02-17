Serie A, gli ascolti del 25° turno: Inter-Juve segna il record Sky, su Dazn vince Napoli-Roma

La notte di San Valentino ha acceso non solo San Siro, ma anche i contatori dell’audience. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus ha trascinato ascolti e streaming, diventando uno degli eventi televisivi più seguiti della stagione di Serie A. Se su DAZN la sfida ha totalizzato 1,27 milioni di spettatori, è stata Sky a festeggiare il nuovo primato stagionale: oltre 1,5 milioni di spettatori medi complessivi, 2,18 milioni di contatti unici e il 7,6% di share televisivo.

DAZN, però, ha compensato con l’esclusiva del Derby del Sole tra Napoli e Roma, che ha portato davanti agli schermi più di 1,5 milioni di appassionati. Allargando lo sguardo all’intera 25ª giornata, i dati Audicom certificano come la piattaforma streaming abbia coinvolto complessivamente quasi 6 milioni di telespettatori.

Sul podio degli eventi più seguiti, oltre ai due big match, trova spazio anche Pisa-Milan, che ha sfiorato gli 800mila utenti collegati. In coda alla classifica d’ascolto, invece, Parma-Verona, penalizzata anche dall’orario pomeridiano e dalla concorrenza extra-calcistica: la vittoria di Federica Brignone nello slalom alle Olimpiadi ha catalizzato su Rai 2 oltre 4 milioni di spettatori.

Il calendario non concede pause: mentre entrano nel vivo i playoff delle coppe europee, domani alle 20.45 San Siro ospiterà il recupero tra Milan e Como, gara in esclusiva DAZN, pronta a testare ancora una volta la tenuta degli ascolti.