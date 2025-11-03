Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa vince contro il Sassuolo, ora la Fiorentina è ultima
TUTTO mercato WEB
Il Genoa vince 2-1 in pieno recupero in casa del Sassuolo e abbandona l'ultimo posto in classifica. La squadra allenata dal duo Criscito-Murgita ottiene così un successo fondamentale, che le permette di salire al 18° posto, agganciando così il Pisa 17°. Brutta battuta di arresto per i neroverdi, che restano comunque a +7 sulla zona retrocessione. Di seguito la graduatoria aggiornata, che vede la Fiorentina ultima:
Serie A, la classifica aggiornata in attesa del posticipo tra Lazio e Cagliari
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
* Una gara in meno
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile