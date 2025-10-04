Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta fallisce l'aggancio alla vetta, il Como sale a 9
L'Atalanta fallisce l'occasione di fare come l'Inter e passare da 9 punti alla testa della classifica, almeno per una notte. L'1-1 contro il Como vale un punto ssolo e quindi un passettino verso l'alto, a 10, a-2 dal lungo treno di testa, ovviamente con una partita in più. Buon punto strappato dal Como, utile a Fabrefas per salire a 9 punti. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 9 (6)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
