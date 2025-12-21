Bari, Vicari verso l’addio a gennaio: la Salernitana pronta all’affondo
TUTTO mercato WEB
Il futuro di Francesco Vicari sembra sempre più lontano dal Bari. Il capitano biancorosso sta attraversando un momento complicato, con prestazioni giudicate negative e un clima che rende probabile una separazione nel corso della sessione invernale di calciomercato.
Secondo quanto riferito dal Quotidiano di Puglia, l’addio potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Sulle tracce del difensore c’è la Salernitana, pronta a muoversi con decisione per anticipare eventuali concorrenti.
Il club campano sarebbe intenzionato a puntare su un profilo considerato comunque affidabile, che in Serie C rappresenterebbe un valore aggiunto importante.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Pronostici
Calcio femminile