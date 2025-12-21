Torino, Simeone esulta: "Gran lavoro di tutti, ora testa all'ultima gara dell'anno in casa"

Buon momento per il Torino, che sta risalendo la classifica dopo una fase critica di stagione. Nella giornata di oggi i granata, reduci dal successo casalingo contro la Cremonese, hanno battuto il Sassuolo a Reggio Emilia con il punteggio di 0-1. Decisivo il rigore trasformato nel finale dal Vlasic, al quarto gol nelle ultime 5 partite (nelle quali ha messo a referto anche 2 assist).

Determinante per il successo sui neroverdi di Grosso anche Giovanni Simeone, dato che è stato un suo guizzo offensivo a propiziare il rigore da 3 punti. L'attaccante argentino, con un post sui suoi canali social nelle ore successive al match, ha voluto festeggiare così il risultato di oggi: "Felice per la vittoria! Grande lavoro di tutti! Ora subito testa all'ultima gara del 2025 a casa nostra. Forza Toro!".