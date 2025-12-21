Il Genoa in dieci tiene, l'Atalanta non punge: reti bianche all'intervallo al "Ferraris"
Si chiude qua la prima frazione di gara al "Ferraris" con Genoa e Atalanta ferme sullo 0-0. Parte subito forte la squadra di casa con un cross di Martin per Vitinha, il portoghese colpisce di testa ma finisce per impennare la sfera preda di Carnesecchi. Al terzo minuto, sugli sviluppi di un corner per il Grifone, Norton-Cuffy sbaglia tutto e innesca un contropiede di Maldini steso fuori dall’area da Leali. Abisso non può fare altro che estrarre il rosso per il portiere di casa. De Rossi manda quindi in campo Sommariva richiamando in panchina Martin.
Poche occasioni per parte
Al decimo ci prova De Ketelaere ma la sua conclusione viene deviata in corner. Il Grifone attacca nonostante l’inferiorità numerica e con Vasquez, sugli sviluppi di un corner, impegna Carnesecchi. Il Genoa, spinto dal suo pubblico, non molla su nessun pallone con la Dea che prova ad innescare l’azione offensiva senza però riuscire a far valere la sua superiorità numerica. Verso la mezz’ora é ancora la squadra di casa che ci prova con un colpo di testa di Ekuban che schiaccia troppo il pallone mettendo sul fondo.
Musah pericoloso
Pochi istanti più tardi é Musah che ruba palla a Malinovskyi e si dirige verso Sommariva ma la sua conclusione termina in gradinata. Sul capovolgimento di fronte é Vitinha che cerca il diagonale ma Carnesecchi neutralizza. Spingono ancora gli ospiti con De Ketelaere che serve a rimorchio Kolasinac ma é provvidenziale la chiusura di Ellertsson.
