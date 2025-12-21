Ekdal si ritira, il saluto su Instagram: "Grato a tutti coloro che mi sono stati accanto"

Circa un mese fa, è arrivata la notizia dell'addio al calcio giocato di Albin Ekdal, che per tanti anni è stato protagonista in Serie A. Portato in Italia nel 2008 dalla Juventus, ha vestito poi anche le maglie di Siena, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia. Nel corso delle sue stagioni italiane, ha totalizzato 344 presenze e messo a segno 14 gol.

Nella giornata di oggi, l'ormai ex centrocampista svedese ha voluto dare la notizia tramite i propri canali personali con un post su Instagram: "È arrivato il momento di lasciare il calcio. Un po' triste, un po' orgoglioso, ma soprattutto grato per sempre a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questo percorso. Arrivederci".

Le risposte a questo messaggio sono colme di affetto e gratitudine, mostrata sia dai tifosi delle squadre in cui ha militato che dai suoi ex compagni. Tra chi ha risposto al suo post di congedo figurano tra gli altri Salvatore Esposito, Wladimiro Falcone, Mehdi Leris, Luca Ceppitelli e Daniele Dessena.