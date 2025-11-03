Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio ne supera 5 e accorcia per la zona Europa
Il triplice fischio di Lazio-Cagliari mette anche la parola fine al decimo turno di campionato. Il Napoli resta al primo posto in solitaria, braccato però da delle inseguitrici più agguerrite che mai. Restano infatti ad un solo punto di distanza dai partenopei Inter, Milan e Roma. La vittoria consente alla Lazio di balzare in un sol colpo dal tredicesimo all'ottavo posto e di portarsi a sole tre lunghezze dal Bologna quinto. In zona retrocessione, il successo del Genoa gli permette di superare Fiorentina ed Hellas Verona e di agganciare al diciassettesimo posto il Pisa. Chiudono la graduatoria proprio i Viola, che non si ritrovavano fanalino di coda da sola dopo dieci giornate addirittura dal 1938.
Serie A, la classifica aggiornata al termine della 10^ giornata
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
