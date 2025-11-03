Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio ne supera 5 e accorcia per la zona Europa

Il triplice fischio di Lazio-Cagliari mette anche la parola fine al decimo turno di campionato. Il Napoli resta al primo posto in solitaria, braccato però da delle inseguitrici più agguerrite che mai. Restano infatti ad un solo punto di distanza dai partenopei Inter, Milan e Roma. La vittoria consente alla Lazio di balzare in un sol colpo dal tredicesimo all'ottavo posto e di portarsi a sole tre lunghezze dal Bologna quinto. In zona retrocessione, il successo del Genoa gli permette di superare Fiorentina ed Hellas Verona e di agganciare al diciassettesimo posto il Pisa. Chiudono la graduatoria proprio i Viola, che non si ritrovavano fanalino di coda da sola dopo dieci giornate addirittura dal 1938.

Serie A, la classifica aggiornata al termine della 10^ giornata

Napoli 22 punti

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Lazio 15

Udinese 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Torino 13

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Genoa 6

Hellas Verona 5

Fiorentina 4