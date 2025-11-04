Oggi in TV, torna la Champions League: dove vedere le gare di Napoli e Juventus
Torna la Champions League, con due italiane impegnate: alle 18.45 il Napoli ospita l'Eintracht Francoforte mentre alle 21.00 la Juventus di Spalletti se la dovrà vedere con lo Sporting CP. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 4 novembre
14.00 PSG-Bayern (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Liverpool-Real Madrid (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, UEFA.TV
18.00 Norimberga-Bayern (Bundesliga femminile) - DAZN
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
18.45 Napoli-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.45 Slavia Praga-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
19.00 Union Berlino-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Juventus-Sporting (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Liverpool-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 PSG-Bayern (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Tottenham-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Atletico Madrid-Union SG (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Olympiacos-PSV (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Bodo/Glimt-Monaco (Champions League) - SKY SPORT
