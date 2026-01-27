Serie A, la Flop 11 della 22ª giornata: Torino da incubo. Skorupski, che succede?

Formazioni da incubo, questa quella della 22ª giornata di Serie A che vede suo malgrado il Torino protagonista. Il 6-0 subito a Como ha messo in berlina diversi giocatori granata. Turno particolarmente negativo per i portieri ma la scelta è alla fine ricaduta su Skorupski, che sta vivendo un momento decisamente poco fortunato. La Fiorentina cade nuovamente in casa ed ecco la presenza di Comuzzo e Piccoli. Presente anche l'interista Luis Henrique, dalla cui sostituzione è partita la rimonta della Beneamata contro il Pisa. Questo il 3-4-1-2 scelto dalla redazione:

Lukasz Skorupski (Bologna) 4

Pietro Comuzzo (Fiorentina) 5

Guillermo Maripan (Torino) 4.5

Saul Coco (Torino) 4

Luis Henrique (Inter) 4.5

Cesare Casadei (Torino) 4.5

Emirhan Ilkhan (Torino) 4.5

Aaron Martin (Genoa) 5

Elijf Elmas (Napoli) 5

Boulaye Dia (Lazio) 5

Roberto Piccoli (Fiorentina) 5

- - -

SERIE A - 22ª GIORNATA

Inter - Pisa 6-2

11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)

Como - Torino 6-0

8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret

Fiorentina - Cagliari 1-2

31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)

Lecce - Lazio 0-0

Sassuolo - Cremonese 1-0

3' Fadera

Genoa - Bologna 3-2

35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)

Atalanta - Parma 4-0

15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic

Juventus - Napoli 3-0

22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic

Roma - Milan 1-1

62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)

Hellas Verona - Udinese 1-3

23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Bologna 30

9. Lazio 29

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Genoa 23

14. Cremonese 23

15. Parma 23

16. Torino 23

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

12 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)