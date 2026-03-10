Andrea Tentoni: "Fiorentina non abituata a lottare per la salvezza, solo in un modo può farcela"
Andrea Tentoni, ex attaccante fra le altre della Cremonese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per presentare la sfida salvezza che vedrà opposte proprio la squadra grigiorossa e quella viola nel match di lunedì prossimo. Queste le sue dichiarazioni:
"Non avrei mai immaginato di trovare la Fiorentina in queste zone di classifica. La Cremonese potevo immaginarmelo, anche se ha fatto una partenza super a inizio anno. Ora però è stata risucchiata nella lotta per non retrocedere. La Cremonese può anche essere in una posizione giusta, la Fiorentina assolutamente no".
Sullo scarso ardore dei calciatori gigliati, Tentoni ha poi aggiunto: "Essendo abituata a lottare per altri traguardi non riesce ancora a gestire situazioni in cui conta più la grinta che la tecnica. Questo è un problema, non è facile immedesimarsi in questa posizione. Se la Fiorentina vorrà venirne fuori dovrà tirare fuori tutto, anche quello che pensa di non avere. Poi conta il gruppo: deve essere unito, tutti devono remare dalla stessa parte. Il gruppo fa la differenza e credo sia la cosa più importante a questo punto dell'anno".
