Andrea Tentoni: "Fiorentina non abituata a lottare per la salvezza, solo in un modo può farcela"

© foto di Federico De Luca 2026
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:01
Giacomo Iacobellis
Andrea Tentoni, ex attaccante fra le altre della Cremonese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per presentare la sfida salvezza che vedrà opposte proprio la squadra grigiorossa e quella viola nel match di lunedì prossimo. Queste le sue dichiarazioni:

"Non avrei mai immaginato di trovare la Fiorentina in queste zone di classifica. La Cremonese potevo immaginarmelo, anche se ha fatto una partenza super a inizio anno. Ora però è stata risucchiata nella lotta per non retrocedere. La Cremonese può anche essere in una posizione giusta, la Fiorentina assolutamente no".

Sullo scarso ardore dei calciatori gigliati, Tentoni ha poi aggiunto: "Essendo abituata a lottare per altri traguardi non riesce ancora a gestire situazioni in cui conta più la grinta che la tecnica. Questo è un problema, non è facile immedesimarsi in questa posizione. Se la Fiorentina vorrà venirne fuori dovrà tirare fuori tutto, anche quello che pensa di non avere. Poi conta il gruppo: deve essere unito, tutti devono remare dalla stessa parte. Il gruppo fa la differenza e credo sia la cosa più importante a questo punto dell'anno".

