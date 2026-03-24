Serie A, la Flop 11 dopo 30 giornate: Sommer fra i pali, due juventini presenti
Diverse novità nella Flop 11 del campionato, dopo 30 giornate. Cambia il portiere, con Sommer che diventa il peggiore per media voto scalzando Okoye. In difesa fuori Ahanor, fresco convocato dall'Under 21, e dentro Ehizibue. A centrocampo torna Marius Marin mentre l'attacco perde Morata e Dia e ritrova Jonathan David. Questo il nostro 4-3-1-2 che tiene conto delle medie voto nel corso del campionato, considerando solamente i giocatori andati a voto in più della metà delle partite:
Yann Sommer - (Inter) 5.86
Kingsley Ehizibue - (Udinese) 5.71
Gabriele Zappa - (Cagliari) 5.70
Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.74
Valentino Lazaro - (Torino) 5.66
Simon Sohm - (Bologna) 5.50
Cher Ndour - (Fiorentina) 5.65
Marius Marin - (Pisa) 5.68
Teun Koopmeiners - (Juventus) 5.67
Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.38
Jonathan David - (Juventus) 5.62
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter 1-1
1' Pio Esposito, 77' Ndour
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.