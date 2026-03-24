Focus TMW Serie A, la Flop 11 dopo 30 giornate: Sommer fra i pali, due juventini presenti

Diverse novità nella Flop 11 del campionato, dopo 30 giornate. Cambia il portiere, con Sommer che diventa il peggiore per media voto scalzando Okoye. In difesa fuori Ahanor, fresco convocato dall'Under 21, e dentro Ehizibue. A centrocampo torna Marius Marin mentre l'attacco perde Morata e Dia e ritrova Jonathan David. Questo il nostro 4-3-1-2 che tiene conto delle medie voto nel corso del campionato, considerando solamente i giocatori andati a voto in più della metà delle partite:

Yann Sommer - (Inter) 5.86

Kingsley Ehizibue - (Udinese) 5.71

Gabriele Zappa - (Cagliari) 5.70

Marin Pongracic - (Fiorentina) 5.74

Valentino Lazaro - (Torino) 5.66

Simon Sohm - (Bologna) 5.50

Cher Ndour - (Fiorentina) 5.65

Marius Marin - (Pisa) 5.68

Teun Koopmeiners - (Juventus) 5.67

Amin Sarr - (Hellas Verona) 5.38

Jonathan David - (Juventus) 5.62

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)