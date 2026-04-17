Como, Fabregas sceglie Morata: "Lo merita, ma se devo giocare con 11 di 18 anni lo faccio"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Sassuolo valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Qual è il messaggio per la squadra che in 5 giorni si gioca la storia?

"Per me il merito è tutto loro. Siamo una squadra molto giovane e il mio lavoro è anche saper gestire bene le loro emozioni. Speriamo che in futuro diventano più maturi e io posso fare più solo la figura dell'allenatore. La storia si crea giorno dopo giorno e dentro il percorso ci sono momenti più belli e altri meno. La cosa importante è avere l'idea di dove arrivare tutti insieme".

Morata titolare.

"Nelle ultime partite è entrato molto bene e lo merita. Se devo giocare con 11 giocatori di 18 anni lo faccio, senza nessuna paura. Penso che sia la partita giusta per lui, deve fare una grande prestazione".