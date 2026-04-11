Morata fatica a Como, Fabregas: "Non è un giocatore in******o, non gira la testa dall'altra parte"

"La faccia è sempre allegra". Cesc Fabregas, allenatore del Como, descrive così Alvaro Morata, nonostante la stagione magra con zero gol in campionato e l'unico segnato in Coppa Italia, contro la Fiorentina. "Non è un giocatore che ti fa vedere che è incazzato con te, che gira la testa dall'altra parte, com'è successo qua dentro invece con altri negli ultimi anni", ha precisato il tecnico spagnolo in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l'Inter.

"Lavora in maniera impeccabile, lavora sempre con i giocatori, lavora sempre in maniera positiva. Lo valuto in maniera positiva, nella sua testa sicuramente non è stata la stagione che voleva. Io sono contento, l'abbiamo vissuto tante volte, magari chi entrava e non in maniera convincente. Nel calcio siamo tutti insieme, dobbiamo lavorare ed essere tutti forti". Insomma, un bel messaggio lanciato a Morata, che al netto di tutto sta dimostrando più di qualche problema a sbloccarsi sotto porta in campionato.

In merito invece all'imminente sfida contro l'Inter, che i lariani non hanno mai sconfitto da quando sono risaliti in Serie A: "L'Inter è una squadra forte, vogliamo trovare soluzioni, ovvio. Ma non è che se vinci o perdi contro l'Inter fai una migliore o peggiore stagione", sottolinea Fabregas. "Il percorso è nostro, non possiamo dimenticare e fare i fenomeni contro l'Inter. Andare invece con umiltà, credere di potercela fare".