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Serie A, la Flop 20 dopo 32 giornate: Sarr sempre il peggiore. Il Pisa ne piazza 4

Serie A, la Flop 20 dopo 32 giornate: Sarr sempre il peggiore. Il Pisa ne piazza 4TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:30Serie A
Gaetano Mocciaro

Boulaye Dia sale suo malgrado sul podio dei peggiori giocatori di Serie A. Questa la Flop 20 dopo 32 giornate, che vede Amin Sarr mantenersi con la media voto più bassa di tutti. 11 le squadre rappresentate: il Pisa ha 4 giocatori in classifica; segue il Lecce a 3; 2 giocatori per Bologna, Fiorentina, Juventus e Torino. Infine un giocatore per Cagliari, Como, Cremonese, Lazio e Verona. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (21)
2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.55 (21)
3. Boulaye Dia (Lazio) 5.61 (18)
4. Jonathan David (Juventus) 5.63 (23)
5. Nikola Stulic (Lecce) 5.65 (26)
6. Alvaro Morata (Como) 5.65 (17)
7. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)
8. Henrikh Meister (Pisa) 5.66 (22)
9. Matteo Tramoni (Pisa) 5.67 (24)
10. Cher Ndour (Fiorentina) 5.68 (22)
11. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)
12. Walid Cheddira (Sassuolo, Lecce) 5.68 (17)
13. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)
14. Santiago Pierotti (Lecce) 5.69 (31)
15. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.69 (24)
16. Lewis Ferguson (Bologna) 5.69 (18)
17. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)
18. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.71 (24)
19. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.73 (22)
20. Simone Canestrelli (Pisa) 5.74 (31)

- - -

SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0
3', 43' e 52' Malen
Cagliari - Cremonese 1-0
63' Esposito
Torino - Hellas Verona 2-1
6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)
Milan-Udinese 0-3
27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta
Atalanta - Juventus 0-1
48' Boga
Genoa - Sassuolo 2-1
18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban
Parma - Napoli 1-1
1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)
Bologna - Lecce 2-0
26' Freuler, 90' + 2 Orsolini
Como - Inter 3-4
36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)
Fiorentina - Lazio 1-0
28' Gosens

CLASSIFICA
1. Inter 75
2. Napoli 66
3. Milan 63
4. Juventus 60
5. Como 58
6. Roma 57
7. Atalanta 53
8. Bologna 48
9. Lazio 44
10. Udinese 43
11. Sassuolo 42
12. Torino 39
13. Genoa 36
14. Parma 36
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18

MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Paz e Douvikas (Como)
10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA
Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)
Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)
Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)

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