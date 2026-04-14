Focus TMW Serie A, la Flop 20 dopo 32 giornate: Sarr sempre il peggiore. Il Pisa ne piazza 4

Boulaye Dia sale suo malgrado sul podio dei peggiori giocatori di Serie A. Questa la Flop 20 dopo 32 giornate, che vede Amin Sarr mantenersi con la media voto più bassa di tutti. 11 le squadre rappresentate: il Pisa ha 4 giocatori in classifica; segue il Lecce a 3; 2 giocatori per Bologna, Fiorentina, Juventus e Torino. Infine un giocatore per Cagliari, Como, Cremonese, Lazio e Verona. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (21)

2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.55 (21)

3. Boulaye Dia (Lazio) 5.61 (18)

4. Jonathan David (Juventus) 5.63 (23)

5. Nikola Stulic (Lecce) 5.65 (26)

6. Alvaro Morata (Como) 5.65 (17)

7. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)

8. Henrikh Meister (Pisa) 5.66 (22)

9. Matteo Tramoni (Pisa) 5.67 (24)

10. Cher Ndour (Fiorentina) 5.68 (22)

11. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)

12. Walid Cheddira (Sassuolo, Lecce) 5.68 (17)

13. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)

14. Santiago Pierotti (Lecce) 5.69 (31)

15. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.69 (24)

16. Lewis Ferguson (Bologna) 5.69 (18)

17. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)

18. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.71 (24)

19. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.73 (22)

20. Simone Canestrelli (Pisa) 5.74 (31)

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SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0

3', 43' e 52' Malen

Cagliari - Cremonese 1-0

63' Esposito

Torino - Hellas Verona 2-1

6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)

Milan-Udinese 0-3

27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta

Atalanta - Juventus 0-1

48' Boga

Genoa - Sassuolo 2-1

18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

Parma - Napoli 1-1

1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

Bologna - Lecce 2-0

26' Freuler, 90' + 2 Orsolini

Como - Inter 3-4

36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)

Fiorentina - Lazio 1-0

28' Gosens

CLASSIFICA

1. Inter 75

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

14. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Paz e Douvikas (Como)

10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)