Del Piero fotografa Atletico Madrid-Barcellona: "Flick non mi sorprende, ha questi colpi"

Stasera scendono in campo Atletico Madrid e Barcellona da una parte e Liverpool e Paris Saint-Germain dall'altra per le prime due partite dei quarti di finale di ritorno di Champions League.

Negli studi di Sky Sport si è tenuto il consueto approfondimento del pre-partita, nel corso del quale l'ex attaccante Alessandro Del Piero ha detto la sua sui match di questa sera, soffermandosi in particolare sul confronto del Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona: "Non mi sorprende, Flick ogni tanto questi colpi ce li ha. E già il Barcellona rischia di suo, questa sera dovrà farlo ancora di più, contro una squadra come l'Atletico che spesso è la più brava ad aspettarti e ripartire. Non so cosa abbia in testa, sarà curioso vedere le dinamiche. Le due squadre si conoscono molto bene e forse ha voluto mischiare le carte, far pensare a qualcosa di diverso all'Atletico e a Simeone rispetto al piano standard del Barça. Che all'andata ha dominato in dieci contro uomini".