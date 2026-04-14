Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Prosperi della Cavese. Tutti gli squalificati
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 36ª giornata di campionato.
AMMENDE
Sanzione da 1.200 euro al Foggia, da 1.000 euro alla Ternana, da 900 euro alla Torres, da 750 euro al Cosenza, da 400 euro all'Alcione Milano, da 200 euro a Lecco, Team Altamura e da 100 euro ad Ascoli e Triestina.
DIRIGENTI
Inibizione fino all'otto maggio 2026 per il direttore sportivo del Trapani, Luigi Volume.
ALLENATORI
Tre giornate di squalifica per il tecnico della Cavese, Fabio Prosperi. Due, invece, per quello del Trapani, Salvatore Aronica. Un turno di stop, infine, per Raffaele Di Napoli del Giugliano e Antonio Floro Flores del Benevento.
CALCIATORI
Un turno di squalifica per Tomaselli del Latina, Miranda del Trento, Gudelevicius del Siracusa, Idda della Torres, Toscano della Casertana, Lambrughi della Pergolettese, Chierichetti dell'Alcione Milano, Gambale dell'Audace Cerignola, Previtali della Giana Erminio, Cananvaro del Novara, Cucchietti del Potenza, Kosijer della Triestina, Florenzi del Cosenza, Groppelli e Sandri del Crotone.